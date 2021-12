Milano: all’aerostazione di Linate nuova mostra sul tempo ideata da Triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Apre negli spazi dell'aerostazione di Milano Linate la seconda mostra di design ideata da Triennale Milano a partire dalla sua collezione permanente. In occasione della ristrutturazione e ampliamento della Aerostazione di Milano Linate, avvenuta a giugno 2021, Triennale ha presentato una selezione di pezzi della sua collezione permanente realizzati da grandi maestri del design e dell'architettura – da Achille e Pier Giacomo Castiglioni a Roberto Sambonet, da Marco Zanuso e Richard Sapper a Bruno Munari – per ricordare ai passeggeri che il viaggio è un invito alla conoscenza. La prima esposizione ruotava intorno alla ritrovata occasione delle vacanze e al concetto di ripartenza. Questo secondo appuntamento espositivo per l'aerostazione di Linate è dedicato alla misurazione del tempo in tutte le sue dimensioni. Intitolata "I gesti del tempo" e curata da Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, la mostra racconta lo spazio fisico del tempo e il suo corredo materiale attraverso quegli oggetti della collezione permanente del Museo del Design Italiano di Triennale Milano che misurano e annunciano, attraverso la metafora, lo scandire del tempo.