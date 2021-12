Milano: all’aerostazione di Linate nuova mostra sul tempo ideata da Triennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un catalogo di artefatti molto diversi tra loro ma tutti uniti dal comune denominatore del tempo misurato, vissuto, atteso e immaginato. Le vetrine ospitano quattro nuclei tematici: il tempo della sosta intesa come riposo, vizio e visione; il tempo del sogno, della fuga, dell'esotismo; il tempo del lavoro, della misurazione matematica, delle relazioni; il tempo degli interni, dell'intimità. Anche in questa occasione, gli oggetti scelti restituiscono un'ampia rappresentanza del design italiano con profili di progettisti noti e figure che si sono impegnate nella ricerca, donne e uomini di diverse epoche, molti di loro ancora in piena attività. Tecnologie, materiali, volumi, colori e tipologie di opere molto differenti per raccontare il tema del tempo. Nella hall dell'aerostazione continuerà a essere esposta l'opera Carlton di Ettore Sottsass per celebrare il quarantesimo anniversario di Memphis, movimento di design e pensiero progettuale fondato a Milano nel 1981. Ogni sei mesi Triennale presenterà una nuova selezione di opere. Questo progetto speciale intende avvicinare il Museo a nuovi pubblici e testimoniare il valore della cultura materiale. (Com)