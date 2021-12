© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percentuale dei vaccinati in età pediatrica (5-11) in Puglia è del 3.3 per cento, lo 0,8 per cento in più della media italiana. L'82 per cento dei pugliesi ha completato il ciclo primario di vaccinazione (+2.1 per cento della media italiana. Il 32 per cento dei pugliesi ha la terza dose (+3.3 per cento della media italiana)". Lo ha riferito la Regione Puglia nel consueto report sulla campagna vaccinale.(Ren)