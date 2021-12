Rifiuti: Ugl Ama su raccolta porta a porta "serve rimodulazione turni personale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tavolo per discutere i problemi dell’Ama tentare di dare risposte alle tante incognite legate alla raccolta dei rifiuti a Roma: è quanto hanno organizzato stamattina rancesca Lascialandare e Martina Giomboloni, delegate Ugl, nell'ambito di un direttivo dei dipendenti Ama, per illustrare i problemi del servizio di raccolta dei rifiuti Porta a porta. Al confronto hanno partecipato anche Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega e Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, in collegamento streaming. “È necessario intervenire con soluzioni mirate da attuare nel più breve tempo possibili – affermano in una nota Lascialandare e Giomboloni – in particolare la rimodulazione dei turni è fondamentale per una gestione più equilibrata del personale. Questo è facilmente attuabile espletando i giri di raccolta con regolarità, posizionando strategicamente e aumentando il numero di macchine madri per il conferimento dei rifiuti. Infine è necessaria la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi”. A fronte delle tante problematiche il direttivo è stato aggiornato per il mese di gennaio, data in cui Ugl chiederà impegni concreti all’azienda e al Comune di Roma. (Com)