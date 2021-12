Roma: su decentramento si parte con gestione e manutenzione a municipi aree verdi sotto 20mila mq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina "compie il primo passo nel percorso di decentramento di funzioni e compiti ai Municipi. Il provvedimento approvato questo pomeriggio procede infatti al trasferimento della gestione e della manutenzione delle aree verdi inferiori a 20mila mq per un totale di 1160 aree, escluse quelle vincolate. Un trasferimento compiuto anche a Regolamento per il decentramento amministrativo vigente". La delibera prevede espressamente la prossima determinazione e l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai Municipi. L'iniziativa segue l'incontro che gli assessori Alfonsi e Catarci avevano avuto nelle scorse settimane con tutti i 15 presidenti dei municipi, incentrato proprio sui temi del miglioramento dei servizi sul territorio e del trasferimento di competenze e di risorse finanziarie, umane e strumentali. (segue) (Com)