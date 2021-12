Roma: su decentramento si parte con gestione e manutenzione a municipi aree verdi sotto 20mila mq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto nei primi 50 giorni di lavoro – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – dando inizio ad un processo di coinvolgimento dei vari livelli di governo della città verso un obiettivo comune: quello del decentramento per rendere più efficiente e articolata la nostra azione e avvicinare l'Amministrazione ai cittadini". Secondo l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi: "si tratta di una delibera fondamentale per il migliore funzionamento della città, il primo passo verso un decentramento che si concretizzerà dialogando con i municipi, che potranno curare a 360 gradi il verde di prossimità, le aree ludiche, gli arredi dei loro territori, superando la confusione di competenze che negli anni ha determinato una gestione a dir poco difficile". Anche l'assessore alla Partecipazione e al Decentramento, Andrea Catarci, sottolinea l'importanza della delibera approvata, che "è un primo passo fondamentale di un percorso che riguarderà gradualmente l'assegnazione di funzioni nella manutenzione di uffici ed edifici pubblici, servizi in materia di stato civile e altro ancora". (Com)