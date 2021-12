Regno Unito: autorità esortano allevatori a contribuire per fermare influenza aviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale per la Veterinaria del Regno Unito, Sheila Voas, ha lanciato un appello agli allevatori di pollame per fare la loro parte nel fermare la diffusione dell'influenza aviaria del virus H5N1. Come riporta l'emittente "Bbc", sono stati confermati nel Regno Unito circa 60 casi del virus del pollame. Le aree del Lincolnshire e North Yorkshire sono le più colpite, con almeno nove focolai registrati in ciascuna contea. Il virus H5N1 - che è altamente contagioso e può distruggere gli allevamenti di pollame - è stato scoperto per la prima volta nel North Yorkshire in una località vicino a Thirsk il 21 novembre 2021, e nel Lincolnshire in un sito vicino ad Alford l'11 dicembre. (Rel)