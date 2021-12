Grecia: Commissione Ue, sì a 1,4 miliardi di euro per elettricità rinnovabile su 47 isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime di sostegno da 1,4 miliardi di euro per promuovere l'elettricità rinnovabile nei 29 sistemi elettrici insulari autonomi non interconnessi in Grecia (che coprono 47 isole). In particolare, il regime sostiene la produzione di elettricità dalle cosiddette centrali elettriche ibride, che generano e immagazzinano elettricità solare ed eolica. Circa l'80 per cento dell'elettricità nelle isole greche è attualmente prodotta con gasolio e petrolio e l'aggiunta di impianti di accumulo per le unità di generazione di elettricità rinnovabile è necessario per aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile nel sistema elettrico di queste isole. Le 47 isole coinvolte, compresa Creta, saranno coperte dal regime fino al loro eventuale collegamento con la Grecia continentale. Nel complesso, attraverso questa misura la Grecia mira a sostenere 264 MW di nuova capacità rinnovabile fino alla fine del 2026. La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato e ha ritenuto che l'aiuto fosse proporzionato e limitato al minimo necessario. Nella maggior parte delle isole, i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati sulla base di una procedura di gara competitiva. La Commissione ha concluso che la misura contribuirà all'espansione dell'energia solare fotovoltaica ed eolica onshore nelle isole greche, nonché alla riduzione delle emissioni di gas serra sostituendo gli impianti petroliferi e diesel, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, senza distorcere indebitamente la concorrenza. (Beb)