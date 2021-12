Grecia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 20 milioni di euro per aziende arte e intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema greco da 20 milioni di euro per sostenere le aziende attive nei settori dell'arte e dell'intrattenimento nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette per coprire parte delle perdite di entrate dei biglietti che queste società hanno subito a causa delle restrizioni in vigore per limitare la diffusione del virus. In particolare, la misura sarà aperta alle società che gestiscono teatri, cinema e altri luoghi culturali, nonché ai distributori di film che hanno subito un calo del fatturato nel 2020, rispetto al 2019. Lo scopo del regime è aiutare i beneficiari a far fronte alla loro liquidità esigenze e continuare le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha riscontrato che il regime greco è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)