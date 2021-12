Puglia: Emiliano, ecco strategia per politiche abitative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state illustrate oggi in conferenza stampa, alla presenza del presidente Michele Emiliano, le azioni promosse in maniera congiunta dalle assessore all'Ambiente e alla Pianificazione Territoriale Anna Grazia Maraschio e al Welfare Rosa Barone per uno sviluppo in chiave sociale delle politiche abitative. Maraschio ha detto "La peculiare fase di passaggio che stiamo vivendo ci costringe a fare i conti con la necessità di elaborare un nuovo progetto per i sistemi urbani in grado di superare le principali rigidità del vecchio sistema, che si sono accumulate nel corso degli anni, e di dare spazio a un modello di società che non guardi più ai cittadini come a soggetti passivi, ma che ne accresca la libertà sostanziale e l'effettiva capacità di realizzare le proprie aspirazioni e potenzialità. A fronte di una sfida così ambiziosa è necessario mettere in campo una vasta platea di saperi e di orientamenti di ricerca, in grado di elaborare una visione interdisciplinare e di mettere a punto strumenti di pianificazione capaci di affrontare in modo creativo questioni articolate e complesse come la sperimentazione di forme inedite di collaborazione tra soggetti e interessi differenti". (segue) (Ren)