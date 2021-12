Puglia: Emiliano, ecco strategia per politiche abitative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maraschio ha concluso: "Per tale motivo, a seguito di incontri e attente valutazioni, oggi, con la collega Rosa Barone, vogliamo presentare un nuovo approccio di governo attivando percorsi di co-progettazione e co-programmazione degli interventi". Barone ha affermato: "La collaborazione tra i due assessorati è fondamentale per promuovere un nuovo modello di welfare abitativo che sia incentrato sul diritto a vivere in un contesto sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. Con i miei uffici stiamo promuovendo anche azioni per soluzioni alloggiative innovative per favorire l'abitare in autonomia e forme di cohousing per le persone con disabilità con la linea D del Piano Regionale Dopo di Noi. Si tratta di una misura molto innovativa in termini di impatto sulle dinamiche di sostegno alle persone con disabilità, in quanto la possibilità di avviare percorsi di abitare in autonomia in gruppi appartamento, o cohousing, limita l'inserimento in strutture residenziali e favorisce interventi appropriati di integrazione e inclusione sociale. Vogliamo lavorare per un abitare "sociale" teso alla condivisione di servizi collettivi, alla collaborazione tra gli abitanti e ad incentivare il senso di comunità". (segue) (Ren)