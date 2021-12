Puglia: Emiliano, ecco strategia per politiche abitative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Michele Emiliano ha spiegato: "Abbiamo stabilito una nuova modalità di azione sulle situazioni di emergenza abitativa e di degrado delle periferie pugliesi. Stiamo costruendo una sinergia per la prima volta tra le politiche abitative dell'assessorato all'Ambiente e le politiche sociali, che attraverso le Arca si collega alle problematiche dei quartieri, alla problematica sanitaria e scolastica e costruisce una nuova visione dell'abitare. La progettazione di nuovi quartieri o l' acquisto di immobili deve avvenire inserendo le persone che man mano hanno bisogno del sostegno abitativo dentro una trama sociale esistente robusta perché altrimenti creiamo ulteriore degrado e ulteriore divisione dentro la nostra comunità. Questo dà alle Arca un compito diverso, esse dovranno dotarsi compatibilmente con le loro energie anche di uffici che si colleghino con i sindaci, con le Prefetture, con i servizi sociali con il mondo della scuola ed essere pro attive nel costruire non solo case ma anche le politiche sociali e le politiche generali. Attraverso gli assessori Maraschio e Barone sarà possibile coinvolgere l'intera giunta in piani di azione che, intervenendo in sinergia con i sindaci, possano restituire ai quartieri di periferia la vivibilità è stata realizzata in alcune città, ma deve diventare la regola in tutta la Puglia. Una vera rivoluzione nel metodo per quanto riguarda quello che fino ad oggi in Italia e nella nostra regione" (Ren)