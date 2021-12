Roma: Cgil, occupazione persone con disabilità è stata relegata a fine della scala priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri pomeriggio abbiamo organizzato un'iniziativa sul tema dell'accesso al lavoro per le persone con disabilità dal titolo 'Disabilità e lavoro ai tempi della ripresa e resilienza', un tema complesso importante su cui si sono confrontati sindacato, familiari, le associazioni e la Regione Lazio". Così, in una nota, la Cgil e del Roma e del Lazio. "Siamo convinti - continua la nota - che la vera inclusione per le persone con disabilità passi dalle opportunità di occupazione e lavoro. La Regione fino ad oggi non ha dato risposte a questa richiesta pressante da parte del sindacato perché necessità fondamentale. I dati parlano chiaro: nel Paese, e purtroppo anche nella nostra regione, l'occupazione delle persone con disabilità è stata relegata alla fine della scala delle priorità. Il dato nazionale, riferito al 2020, conta circa un milione di iscritti ai centri per l'Impiego e nel Lazio i circa 80mila iscritti rappresentano una parte dell'effettiva domanda. Le persone con disabilità non si rivolgono sempre ai servizi per l'impiego perché sono consapevoli di non trovare soluzioni". (segue) (Com)