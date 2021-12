© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev è aperta al dialogo con Mosca, la leadership ucraina è pronta ad incontrare la controparte russa in qualsiasi formato, anche per un faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ricordando che attualmente non è in contatto con Putin e che è passato diverso tempo dall'ultima telefonata tra i due presidenti. (Rum)