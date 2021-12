Mobilità: Picca (Lega), Roma Lido nel caos conferma abbandono Campidoglio, Municipio e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un nuovo stop per la Roma-Lido, fermata questa volta da un inconveniente tecnico e che, forse, tornerà operativa nel tratto Eur Magliana-Cristoforo Colombo non prima di dieci giorni. Un blocco nell'ora di punta, dalle 6 alle 9 del mattino tra pendolari che dovevano raggiungere il posto di lavoro o i ragazzi per andare a scuola. L'ennesimo disagio alla cittadinanza che è dovuta ricorrere alle navette sostitutive, soluzione che ha generato ressa e affollamenti". E' quanto dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio X. "Tra promesse della Regione Lazio, ipotetici impegni del Campidoglio e grande silenzio dell'amministrazione del Municipio X, prosegue il caos infinito di una linea che dovrebbe essere strategica sia per Roma che per Ostia. Una ferrovia che invece di essere valorizzata e ammodernata a beneficio anche del turismo culturale e dell'area archeologica del nostro territorio, viene abbandonata da chi governa la Capitale, il Municipio X e la Regione Lazio".(Com)