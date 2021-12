Perù: procura anticorruzione indaga su contratto Petroperú (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore Córdova Alcántara ha avviato azioni contro i funzionari di Petroperù Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar e Roger Liy Lion –come autori– e Karelim López, Gregorio Sáenz Moya e Samir Abudayeh –in qualità di complici– per i presunti reati di semplice collusione e negoziazione incompatibile a danno dello Stato. Il presidente Castillo non è per il momento incluso nelle indagini, che nel suo caso dovrebbero essere svolte dalla procura generale. (Brb)