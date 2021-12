Egitto-Libia: Al Sisi riceve presidente Menfi, “garantiamo pieno sostegno al Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto garantisce il suo pieno sostegno per realizzare gli interessi della Libia e del suo popolo e preservare l’unità e la sovranità dei suoi territori. Lo ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi in occasione del suo incontro al Cairo con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi. Lo ha reso noto oggi il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi in un comunicato. Da parte sua, Menfi ha elogiato il ruolo dell’Egitto nel ripristinare la sicurezza e la stabilità della Libia e garantire l’unificazione delle istituzioni statali, parallelamente agli sforzi del Comitato militare libico congiunto 5+5. Le due parti hanno concordato di intensificare la consultazione e il coordinamento nel prossimo periodo per seguire gli sviluppi nel processo politico libico e gestire la fase di transizione del Paese. In questa occasione, secondo quanto riferito dalla presidenza egiziana, non è stato fatto alcun riferimento alla necessità di tenere le elezioni in Libia il prossimo 24 dicembre.(Cae)