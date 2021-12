Informazione: Bartoli (presidente Odg), giornalismo d’inchiesta rischia estinzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spazio di libertà del giornalista rispetto al potere si è ristretto. Da una parte incide la crisi di modello economico tipica del sistema editoriale tradizionale; dall’altra l’aggressiva consapevolezza dei centri di potere di riuscire a condizionare i tempi, i modi e le forme dell’informazione, anche attraverso l’uso chirurgico dei social media. Questa tendenza si capovolge se l’opinione pubblica comprende che la buona informazione va pagata e se si trovano le forme per finanziare il giornalismo d’inchiesta che è il vero Panda che rischia l’estinzione". Lo afferma il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, nella sua prima intervista dopo l’elezione a "beemagazine", rivista on line del gruppo The Skill. A proposito dei social, il presidente osserva che essi possono essere uno strumento prezioso per i giornali, ma a patto di non essere utilizzati come "discariche di link". Sulla richiesta di alcuni di abolire l’Ordine dei giornalisti, Bartoli afferma: "L’apatia intellettuale e la scarsa consapevolezza dei problemi stimolano la produzione di risposte semplicistiche. Parliamo piuttosto delle ragioni che rendono poco efficace l’azione dell’Ordine dei giornalisti. Siamo pronti al confronto". (segue) (Rin)