Informazione: Bartoli (presidente Odg), giornalismo d’inchiesta rischia estinzione (2)

- Contro lo sfruttamento, la dequalificazione del lavoro giornalistico, gli articoli pagati pochi euro, Bartoli aggiunge: "Il Parlamento e il governo non possono voltare la testa dall’altra parte. Occorre una legislazione stringente, ma anche una politica di sostegno alla innovazione in campo editoriale. Se l’informazione non genera ricchezza è un problema per tutti. Per chi sfrutta senza ritegno e vergogna occorrono sanzioni certe e pesanti. Bisogna cambiare rotta sul fronte della erogazione delle risorse al sistema editoriale per ora destinate esclusivamente a 'rottamare' i giornalisti. Bisogna affrontare in maniera seria e risoluta, come si sta facendo in altri Paesi, il problema della tutela del copyright e del contrasto delle posizioni dominanti dei grandi player planetari. Chiediamoci che cosa sarebbe oggi la Rai senza il canone". Infine, il presidente dell’Odg accenna alla riforma dell’esame di abilitazione alla professione e conclude: "Le attuali prove d’esame mostrano le rughe del tempo, non si può andare avanti a colpetti di lifting, occorre anche fare i conti con una legge che rende difficile un’autentica innovazione". (Rin)