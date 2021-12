Natale: al parco delle favole di Ariccia eventi e personaggi fiabeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spettacoli, giochi di luce, luminarie, personaggi fiabeschi, mascotte: il natale si avvicina e il parco delle favole incantate, nella splendida cornice del Parco Chigi in via dell'Uccelliera ad Ariccia, in provincia di Roma, è pronto a proporre un ricco calendario di eventi. In particolare, nei giorni di festa come il 25 e il 26 dicembre. Il giorno di natale ad esempioci sarà Babbo natale, che sarà a disposizione dei più piccoli per scambiare quattro chiacchiere e fare un po' di foto. Mentre a Santo Stefano ecco l'atteso spettacolo circense "The funny show", che allieterà tra sorrisi e divertimento tante famiglie. Insomma, il parco delle Favole incantate è pronto ad accogliere curiosi, turisti e cittadini, peraltro nel completo rispetto della normativa anti Covid. Questi gli orari ingresso: dal lunedì al venerdì, 16:30-23:00, sabato, domenica e festivi: 16:30-24:00. Il biglietto si acquista direttamente all'ingresso, non serve la prenotazione. Necessario il greenpass. (Com)