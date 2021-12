Quirinale: Alternativa su Moratti, non voteremo chi ha fatto riforme scolastiche fallimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo una persona di alto profilo morale e istituzionale, di certo non l'assessore di una giunta regionale fallimentare che ha propinato fallimentari riforme della scuola". Lo hanno dichiarato i parlamentari di Alternativa, commentando le dichiarazioni dell'onorevole Vittorio Sgarbi, che li ha accreditati come disposti a votare Letizia Moratti nella prossima elezione del Capo dello Stato. "Non abbiamo preclusioni nel valutare i nomi che verranno proposti, di certo quelli circolati finora non rispondono al profilo che riteniamo adatto per il Quirinale", hanno aggiunto. "Noi voteremo qualcuno che sia veramente in grado di tutelare la Costituzione, messa a dura prova da questo governo", hanno concluso. (Com)