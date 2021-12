Vaccino: nel Lazio più di 10,5 milioni di somministrazioni, oltre 17 mila dosi a bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono state superate le 17 mila vaccinazioni pediatriche "e prosegue il trend di crescita delle prime dosi". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Superati 1,6 milioni di terze dosi booster per un totale di 10 milioni e mezzo di somministrazioni nel Lazio - spiega D'Amato -. Ieri effettuate quasi 57 mila vaccinazioni, il 19 per cento in più del target commissariale", precisa ancora D'Amato. Nel Lazio, intanto, superata quota 10 milioni e 500 mila somministrazioni e di queste oltre 1,6 milioni sono dosi di richiamo pari al 33 per cento della popolazione adulta. Superato il 95 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (Rer)