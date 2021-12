Legge Bilancio: Arrigoni (Lega), ok a norma sui prezzari sblocca stallo asseverazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato in commissione Bilancio al Senato "l’emendamento della Lega che conferma l’applicabilità dei prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica anche per tutti gli altri bonus edilizi (sisma bonus, anche al 110 per cento, bonus ristrutturazioni, bonus facciate)". Lo afferma in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile dipartimento Energia per il partito. "Avevamo chiesto di affrontare le criticità emerse con la circolare 16/E/2021 emanata dall'Agenzia delle entrate - continua il parlamentare in una nota -, che ha fatto riferimento ai 'prezzi informativi dell’edilizia' (Dei) solo per gli interventi di riqualificazione energetica, e non per interventi diversi, compresi quelli antisismici, creando incertezza e preoccupazione per contribuenti, professionisti e imprese. Ancora una volta grazie alla presenza della Lega in maggioranza si sblocca uno stallo che stava paralizzando il settore edilizio".(Com)