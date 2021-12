© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti i Paesi “c’è un raddoppio dei casi un giorno e mezzo dopo. La variante Omicron sotto un punto di vista clinico ha le stesse caratteristiche di altre varianti. Con la dose di richiamo la combattiamo bene, la capacità di contagio è talmente elevata che può mettere in ginocchio se non la preveniamo”. Lo ha detto il presidente del Comitato tecnico scientifico, Walter Ricciardi, a RaiNews 24. (Rin)