Brexit: ministra Esteri Londra, vogliamo un rapporto costruttivo con l’Ue

- Il Regno Unito vuole un rapporto costruttivo con l'Unione Europea e bisogna accelerare il ritmo dei colloqui nel nuovo anno. È quanto ha affermato la ministra degli Esteri e ministra ad interim britannica per la Brexit, Liz Truss, al termine del primo colloquio con il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in merito al Protocollo dell'Irlanda del Nord. In un messaggio pubblicato su Twitter, Truss ha affermato che "la posizione del Regno Unito non è cambiata. Occorre che le merci circolino liberamente tra Gran bretagna e Irlanda del Nord e che termini il ruolo della Corte di giustizia Ue come arbitro di ultima istanza delle dispute”. La ministra ha anche avvertito che, in caso di mancato raggiungimento degli accordi auspicati, il Regno Unito è “pronto ad attivare l'articolo 16 del protocollo”, che consente a una delle parti di ritirarsi unilateralmente dai negoziati. (Rel)