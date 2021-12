Sociale: Municipio Roma I, più posti per senza dimora nella struttura Casa Sabotino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale in famiglia "per le donne e le persone transessuali nella struttura messa a disposizione dal Municipio Roma I Centro, in zona Prati. Esattamente ad un anno dalla sua apertura, Casa Sabotino, la struttura di accoglienza dedicata a donne e persone transessuali, gestita da Binario 95, amplia la sua offerta". Lo si legge in un nota del Municipio Roma I. "Era Natale del 2020 quando un primo nucleo di otto donne ha fatto ingresso nella parte già abitabile della casa di via Sabotino, concessa in comodato d'uso gratuito ed attivata dal Municipio Roma I Centro. Giovedì, 23 dicembre 2020, alle ore 15:30, alla presenza della presidente Lorenza Bonaccorsi, verrà inaugurata, in via Sabotino, 4, l'altra ala della casa, ristrutturata e resa più funzionale. Il centro, arredato da Ikea, accoglierà fino a diciotto persone, in camere singole, doppie e triple, oltre alla grande cucina, al soggiorno comune, bagni accessibili, lavanderia e il grande spazio esterno, che si affaccia sul verde dei giardini di Prati". (segue) (Com)