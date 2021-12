Sociale: Municipio Roma I, più posti per senza dimora nella struttura Casa Sabotino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare le donne in difficoltà intercettate, che arrivano sole e provate dalla vita in strada, è già attiva un'equipe multidisciplinare composta da operatrici e operatori sociali, psicologhe, medici, educatrici e molti volontari che contribuiscono, con la loro presenza, ad allacciare legami con una dimensione che va oltre il disagio conosciuto. Le ospiti sono accolte in quella che a tutti gli effetti è una casa e non una semplice abitazione, dove si condividono spazi ed esperienze di vita in comunità che mutuano le relazioni all'interno della società: in famiglia, al lavoro, con gli amici. "L'apertura di questo nuovo bellissimo spazio – afferma nella nota Lorenza Bonaccorsi, Presidente Municipio Roma I Centro – è la testimonianza che solo attraverso percorsi, faticosi certamente ma ormai imprescindibili, di co-progettazione che coinvolgano terzo settore ma anche privati possiamo davvero fare la differenza sui nostri territori puntando non solo ad accogliere ma anche e soprattutto a restituire la dignità alle persone". "Dignità e Diritti, sono le parole che guidano le nostre azioni - sostiene nella nota- Alessandro Radicchi, fondatore di Binario 95 - con l'obiettivo che l'intervento in favore di persone che nella vita hanno incontrato difficoltà che potrebbero capitare a tutti noi, possa essere considerato un vero progetto di investimento per rendere migliori le loro vite, le nostre città ma anche noi stessi". (Com)