- Il tampone rapido “lascia scoperto il 30 per cento dei falsi negativi. Può avere un utilizzo importante per screening, ad esempio nelle scuole. Non come uno strumento di lascia passare per luoghi al chiuso”. Lo ha detto il presidente del Comitato tecnico scientifico, Walter Ricciardi, a RaiNews24. (Rin)