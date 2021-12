Quirinale: Nesci, tavolo ampio per figura di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'elezione del presidente della Repubblica è un "momento solenne, che vede confrontarsi parlamentari di diversi schieramenti per indicare il garante di tutti i cittadini. Il metodo che dobbiamo seguire è necessariamente quello di un tavolo ampio, aperto a tutte le forze politiche". Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, intervistata da Radio InBlu2000, l'emittente della Conferenza episcopale italiana. "Nel merito serve la capacità di individuare una figura di unità nazionale, un principio che, da sottosegretaria al Sud e alla coesione, mi sta particolarmente a cuore", ha proseguito. "Bene quindi un tavolo anche con il centrodestra, ma certamente Berlusconi sarebbe una figura divisiva e non potrebbe avere i voti del M5s", ha aggiunto Nesci. (Rin)