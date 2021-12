Covid: Regione Lazio, caso Omicron autoctono era già stato positivo a Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il paziente Omicron accertato "è uno studente di Roma, che non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. Lamentava spossatezza ed è positivo al tampone che è stato sequenziato in uno dei laboratori della rete regionale risultando variante Omicron accertata. Lo stesso studente è già stato positivo nel mese di agosto alla variante Delta, pertanto si tratta di un caso di reinfezione". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. (Rer)