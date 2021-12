Autostrade: Fd'I, parere Conte Conti azzera tutto, governo riferisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si apprende dalla stampa che la Corte dei Conti ha espresso parere fortemente negativo sull'accordo transattivo tra Aspi e ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), relativo alle compensazioni necessarie per la chiusura della procedura di grave inadempimento a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova. Un parere che era stato peraltro richiesto dallo stesso Mims, a seguito della firma dell'accordo transattivo. La posizione espressa oggi dalla Corte dei Conti è tale da porsi come pesantemente pregiudizievole per la prosecuzione dell'iter di approvazione formale dell'accordo transattivo, approvazione che rappresenta la principale condizione di efficacia del contratto di compravendita tra Atlantia e il Consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e a cui partecipano anche il fondo australiano Macquarie e il fondo americano Blackstone". Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti Marco Silvestroni e Mauro Rotelli e in commissione Ambiente e Lavori pubblici Tommaso Foti Alessio Butti. "L'intera operazione di cessione entra pertanto in un vicolo cieco, che lascia intravedere chiaramente l'azzeramento dell'intera operazione di cessione delle quote di Autostrade per l'Italia e il ritorno alla precedente compagine azionaria, centrata sulla partecipazione di controllo della famiglia Benetton. C'è materia a sufficienza perché venga coinvolto immediatamente il Parlamento e sarebbe pertanto opportuno che la commissione Trasporti della Camera convocasse al più resto il ministro Enrico Giovannini (Mims) e l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco", concludono. (Com)