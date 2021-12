Sardegna: le opere di Maria Lai in mostra da domani alla biblioteca dell'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo immaginifico di Maria Lai, poliedrica artista sarda di chiara fama internazionale, sarà dal 23 dicembre in mostra all'Aeroporto di Cagliari per un'iniziativa culturale nata dalla collaborazione tra Sogaer e Fondazione Maria Lai. L'esposizione, che accoglierà passeggeri e visitatori del 'Mario Mameli' fino al 26 febbraio prossimo nei locali della Cagliari Airport Library, la Biblioteca dell'aeroporto, ruota intorno a sette opere realizzate da Maria Lai mediante l'utilizzo di materiali eterogenei che l'artista ha scelto per veicolare il suo messaggio. "Il viaggio è la casa. Non solo la mia casa, ma quella di tutti noi. Siamo sulla terra, che gira a circa trenta chilometri al secondo, in un viaggio che è pur sempre un viaggio speciale, dove non si distingue la partenza dal ritorno. La vera nostalgia non è quella per un'isola. È l'ansia di infinito". Sono le parole di Maria Lai che, parlando di viaggi e di Sardegna, meglio spiegano perché la scelta di Sogaer e della Fondazione Maria Lai non è affatto casuale: esporre in aeroporto le opere dell'artista di Ulassai le fa dialogare proprio con chi parte e chi arriva sull'Isola evocando altri tipi di viaggio, altri modi per entrare in relazione con il mondo e con l'arte che lo rappresenta. (Rsc)