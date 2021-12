Legge Bilancio: Torto (M5s), via tetto Isee superbonus nostro grande successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eliminazione del tetto Isee "per l'accesso al superbonus per le abitazioni unifamiliari è una grande vittoria di Giuseppe Conte e di tutto il M5s. Superiamo questo vincolo ed estendiamo la proroga di questa importante misura a tutte le tipologie di immobili, ottenendo anche l'apertura della misura per le seconde case, il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti, quindi la proroga per impianti fotovoltaici e infine la non applicazione del cosiddetto 'decreto antifrodi' agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila euro. Permetteremo a tutti i cittadini di continuare a godere dei benefici del Superbonus, un volano di sviluppo che ha dato vita a 30 mila imprese con 150 mila nuovi posti di lavoro creati". Lo dichiara Daniela Torto, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera. "Inoltre - aggiunge la parlamentare in una nota -, è stato approvato lo stop alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per il primo trimestre 2022, per consentire a bar e ristoranti di utilizzare gli spazi all’aperto senza dover pagare il tributo. Un altro intervento per tutelare chi ha subito i maggiori danni dalla crisi pandemica. Avanti così". (Com)