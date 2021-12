Senato: Trentacoste (M5s), ok odg per disciplinare rapporto lavoro di collaboratori senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disciplinare il rapporto di lavoro fra i senatori e i loro collaboratori stabilendo che sia il Senato ad assumere i lavoratori per la durata della collaborazione fiduciaria, utilizzando schemi contrattuali standard e prevedendo retribuzioni adeguate al carico di lavoro. E' l'obiettivo dell'ordine del giorno approvato oggi dal Senato su mia iniziativa, con il quale l'Aula invita il Consiglio di presidenza e i questori a proseguire il lavoro già in corso, insieme alla Camera, per giungere ad una disciplina organica che dia piena dignità a questi lavoratori indispensabili per il nostro lavoro di parlamentari". Lo afferma in una nota il senatore Fabrizio Trentacoste, componente del direttivo M5s a palazzo Madama.(Com)