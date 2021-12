Legge Bilancio: de Bertoldi, grazie a FdI per professionisti riconosciuto diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia, "primo firmatario insieme ai colleghi Calandrini e De Carlo, anche ai professionisti sarà riconosciuto il diritto alla salute. Infatti, dopo decenni di tentativi è stato riconosciuto il differimento termini per malattia ed infortunio dei professionisti, che sempre grazie a Fd'I era stato finora garantito soltanto per Covid. Invece, da adesso in poi riguarderà tutte le patologie ed infortuni". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro di palazzo Madama. "L'approvazione di questo emendamento è un atto di grande responsabilità, nell’interesse di moltissimi lavoratori indipendenti del nostro Paese - prosegue il parlamentare in una nota -, ma soprattutto è stato fissato un principio di civiltà in un contesto politico e sociale ancora condizionato dagli effetti della pandemia. Finalmente è stato rotto un muro di indifferenza verso i problemi dei professionisti e questo merito va tutto ascritto a Fratelli d'Italia. E' grazie al suo impegno e alla sua responsabile opposizione che si è riusciti a centrare questo obiettivo che, altrimenti, se fosse stato per la maggioranza non sarebbe stato ottenuto".(Com)