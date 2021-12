Vaccino: Ricciardi (Cts), obbligo misura estrema, risposta positiva anche nei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’introduzione dell’obbligo vaccinale “è una misura estrema che altri Paesi stanno introducendo a causa di condizioni disperate. Noi in Italia dobbiamo continuare a incoraggiare la pratica della vaccinazione sia direttamente che indirettamente con il super green pass”. Lo ha detto il presidente del Comitato tecnico scientifico Walter Ricciardi a RaiNews24. Il virus “va anticipato con decisioni che possono sembrare anche impopolari, ma il nostro Paese le segue molto bene. Abbiamo vaccinato quasi il 90 per cento della popolazione vaccinabile. Anche i genitori stanno rispondendo bene alla vaccinazione pediatrica, in questo dobbiamo essere orgogliosi”, ha aggiunto. (Rin)