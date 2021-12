Russia: ministero Esteri, non esclusa convocazione Consiglio Russia-Nato per discutere garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca è pronta a prendere in considerazione la convocazione del Consiglio Russia-Nato per discutere le sue proposte agli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza. Lo ha affermato il viceministro degli esteri russo, Aleksandr Grushko, in un'intervista al quotidiano economico "Kommersant", sostenendo come la presenza diplomatica e militare russa presso la Nato a Bruxelles sia stata "volutamente distrutta". Inoltre Grushko ha dichiarato che Mosca è "disponibile da tre anni a convocare una riunione del Consiglio Russia-Nato per discutere una serie di misure per la riduzione dell'escalation". Le principali iniziative in questione sarebbero l'apertura di canali di comunicazione lungo la linea militare, accordi sul miglioramento dei meccanismi per evitare e prevenire incidenti militari pericolosi, compresa la definizione di distanze minime ammissibili per l'avvicinamento degli aerei da combattimento alle navi da guerra e misure per migliorare la sicurezza dei voli militari, anche con l'obiettivo di ridurre i rischi per l'aviazione civile. (Rum)