Speciale energia: Sen attiva servizio pagamento bollette luce tramite piattaforma pagoPA

- Servizio elettrico nazionale (Sen) ha aderito al sistema di pagamenti pagoPA consentendo ai propri clienti di continuare a scegliere come e dove effettuare i pagamenti dovuti, e di farlo secondo le loro abitudini e preferenze. Lo si legge in una nota. PagoPA è la piattaforma nazionale a cui aderiscono, tra gli altri, Pubbliche Amministrazioni, società a controllo pubblico, gestori di pubblici servizi e altri soggetti che offrono prodotti e servizi ai clienti: si tratta di una soluzione semplice, sicura e trasparente con cui i clienti possono effettuare qualsiasi pagamento tramite tutti i canali fisici e online dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/). Filippo Ruggiero, Responsabile Market Operations di Enel Mercato Italia, ha dichiarato: “Con il lancio del pagamento tramite piattaforma pagoPA, diamo l’opportunità ai nostri clienti di disporre di un ulteriore strumento all’avanguardia, per pagare le proprie bollette, nei negozi e online, con un’esperienza più veloce, sicura e intuitiva. L’obiettivo è abilitare sempre più clienti all’utilizzo di soluzioni innovative, in grado di far diventare il momento del pagamento un gesto semplice”. (Com)