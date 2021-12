Speciale energia: Eni produce il volume "Noi Eni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha prodotto un volume fotografico dal titolo evocativo “Noi Eni” con l’obiettivo di raccontare i propri valori fondanti e la cultura aziendale. È un racconto, essenzialmente in forma di immagine, fondato su parole chiave che identificano lo stile e il Dna di Eni: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione. Ciascuno di questi termini è affiancato da una selezione mirata di immagini che accompagnano il lettore in un lungo viaggio che, partendo dagli anni della fondazione, giunge ai giorni nostri e proietta la società verso traguardi futuri, mostrandone la vocazione a coniugare umanesimo e tecnologia. È una lunga e incessante trasformazione quella illustrata nelle pagine del libro “Noi Eni”, che guarda al passato per raccontare la capacità di cambiamento che è un elemento caratterizzante di Eni e che ne determinerà la leadership futura. A transizione e innovazione si affiancano poi cooperazione e sostenibilità, che sono parte integrante ed elemento di forza della cultura aziendale, specialmente nell’attuale percorso di transizione energetica. Infatti, come realtà integrata dell’energia, Eni continua oggi a operare in tutti i continenti per concretizzare quotidianamente la propria mission ispirata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Affianco a immagini tecniche e di grandi impianti si trovano immagini di popolazioni lontane, di volti di uomini e donne che parlano di un sistema di valori potente che contraddistingue lo spirito e l’operato quotidiano di tutte le persone di Eni in qualunque epoca e latitudine. (Com)