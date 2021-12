Speciale energia: Aspi, "Free to X" realizza 15 nuove postazioni di ricarica elettrica ultrafast a Linate e Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa l’aggiudicazione della procedura competitiva indetta a novembre da Sea - società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa – per la realizzazione degli impianti ad alta potenza per la ricarica elettrica delle automobili, con l’utilizzo di energia certificata 100 per cento green. A realizzare le nuove infrastrutture sugli scali milanesi sarà Free To X, società del Gruppo Aspi dedicata ai servizi per la mobilità, in chiave sostenibile - anche in partnership con Atlante, società del Gruppo Nhoa per i servizi di energy management. Quattro i punti che ospiteranno gli impianti di ricarica di ultima generazione e ad alta velocità nelle aree esterne degli scali, utilizzabili dalla cittadinanza sul territorio e in location che agevolano l’accesso anche alle persone a ridotta mobilità: una a Linate, una a Malpensa e due nei Terminal di aviazione privata presenti sui due aeroporti. Le attività prenderanno il via già a gennaio per concludere la realizzazione del progetto entro l’estate. L’entrata in funzione delle stazioni di ricarica prevede la realizzazione di un layout altamente innovativo – con un design capace di integrarsi al contesto aeroportuale - che permetterà agli utenti di Linate, tra passeggeri, cittadini e addetti dello scalo di usufruire di sei colonnine, di cui quattro superfast da 300 kw per accogliere 10 veicoli in contemporanea con accesso al servizio sia con connettori in Ac sia Dc. La Superfast Charging station verrà inoltre dotata di pensiline con le migliori tecnologie eco-sostenibili e di minore impatto ambientale; per il breve tempo di attesa per la ricarica la clientela avrà naturalmente a disposizione tutti i servizi presenti all’interno dello scalo (es. bar, edicole, farmacie, ecc…). (Com)