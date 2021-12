Speciale energia: Libia, Noc applica clausola di forza maggiore ai campi di Sharara e Wafa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia, annuncia l’applicazione della clausola di forza maggiore ai campi di Sharara e Wafa, nella parte sud-orientale del Paese. Attraverso una dichiarazione, l’azienda libica statale guidata da Mustafa Sanallah ha comunicato di non potere adempiere ai propri obblighi contrattuali “relativamente alla produzione di petrolio greggio nei giacimenti petroliferi”, cessando “le operazioni di esportazione ai terminal di Zawia e Mellitah”. La Noc spiega che l’annuncio è causato da “circostanze non prevenibili e al di fuori del suo controllo”. Nella breve nota che “Agenzia Nova” ha potuto visionare in anteprima, l’azienda non fa menzione della produzione di gas e parla solo di petrolio greggio. (Res)