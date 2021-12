Speciale energia: Egitto, surplus nella bilancia commerciale idrocarburi di 598,4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha realizzato un surplus nella bilancia commerciale di idrocarburi durante l'anno 2021/2020 pari a 9,4 miliardi di sterline egiziane (598,4 milioni di dollari) e il settore petrolifero ha contribuito per circa il 24 per cento del Pil nel 2019/2020. Lo ha detto il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla, alla conferenza di Al Ahram Energy, aggiungendo che gli investimenti complessivi del settore petrolifero nazionale ed estero nei progetti che sono stati gestiti, in corso e allo studio sono di circa 1.200 mila miliardi di sterline (63,7 miliardi di dollari) negli ultimi sette anni. El Molla ha annunciato che negli ultimi sette anni l'Egitto ha firmato 99 accordi petroliferi con compagnie internazionali per la ricerca di petrolio e gas, con investimenti di un minimo di 17 miliardi di dollari, e sono entrati nuovi investitori da importanti compagnie internazionali come Chevron ed ExxonMobil. Il tasso di crescita del settore del gas negli anni precedenti è passato dal -11 per cento al +25 per cento e sono stati realizzati 30 progetti con investimenti complessivi di 514 miliardi di sterline e le esportazioni di gas naturale liquefatto egiziano hanno raggiunto circa un milione di tonnellate, con un incremento del 900 per cento su base annua, il tasso di crescita più alto a livello globale nel terzo trimestre del 2021. Il gas naturale è stato consegnato a 1,2 milioni di unità abitative per il terzo anno consecutivo, portando il totale dall'inizio dell'attività nel 1980 a 12,6 milioni di unità abitative, ha dichiarato El Molla. (Cae)