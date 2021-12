Regno Unito: uomo accusato di uccisione deputato Amess si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Harbi Ali, l'uomo di 25 anni accusato di aver pugnalato a morte il deputato conservatore britannico David Amess, si è dichiarato non colpevole durante l'udienza preliminare. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". Il deputato, 69 anni, è stato accoltellato a ottobre, mentre teneva un incontro con i suoi elettori in una chiesa a Leigh-on-Sea in Essex. Durante la prima udienza oggi, Ali si è dichiarato non colpevole di atti terroristici, mentre la data per il processo è fissata al 21 marzo prossimo. (Rel)