Credito: Ing vuole abbandonare i servizi di banca al dettaglio in Francia

- Internationale Nederlanden Groep (Ing) ha annunciato di voler abbandonare i servizi della banca al dettaglio in Francia. "Questa decisione è la conclusione di una revisione strategica condotta da giugno 2021", ha spiegato il gruppo bancario olandese in un comunicato. La decisione porterà al taglio di circa 460 posti di lavoro. "Ing studia attualmente presso terze parti la possibilità di concludere un accordo in merito al suo portafoglio clienti. Con le discussioni in corso, al momento non può essere data nessun'altra informazione su questo tema", si legge nel comunicato. "I clienti continuano a beneficiare dei servizi abituali della banca in linea", ha aggiunto Ing. Credit mutuel Arkea, Crédit mutuel Alliance fedérale e Boursorama hanno presentato un'offerta per riprendere il portafoglio clienti.(Frp)