Imprese: studio, impatto negativo variante Omicron e politiche monetarie più restrittive principali ostacoli per mercati materie prime

- L’impatto negativo della variante Omicron e la minaccia di politiche monetarie più restrittive rappresentano ora i principali ostacoli per i mercati delle materie prime e potrebbero innescare più ampie correzioni dei prezzi nel breve termine. Tuttavia, un temporaneo indebolimento dei corsi delle materie prime beneficerebbe l’economia mondiale, contribuendo ad accelerare i tassi di crescita, e semplificherebbe il compito delle principali banche centrali, che potrebbero continuare a sostenere la ripresa economica invece di combattere le pressioni inflazionistiche. E' quanto emerge dal focus commodity 2022 a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. A seguito del recente indebolimento dei fondamentali di domanda e offerta e dei timori di una più rapida stretta monetaria, gli economisti di Intesa Sanpaolo hanno rivisto al ribasso le stime sulle quotazioni del petrolio per il prossimo anno. Una temporanea correzione potrebbe spingere il Brent verso un livello medio di 65 dollari nel primo trimestre 2022. Successivamente, potrebbero prevalere pressioni al rialzo guidate da previsioni più ottimistiche sulla domanda mondiale, grazie a un aumento stagionale dei consumi di combustibili e, si spera, un allentamento dei timori relativi alla diffusione dell’epidemia di coronavirus. Quindi, si attende un consolidamento del trend rialzista per il petrolio a partire dal secondo trimestre 2022. Si prevede una quotazione media per il Brent di 67,5 dollari nel 2022 e di 70 dollari nel 2023. La volatilità dovrebbe rimanere una importante caratteristica di mercato e contribuirà spesso ad amplificare i movimenti intraday. Inoltre, anche se difficilmente le condizioni estreme che hanno caratterizzato i mercati mondiali di gas ed energia alle porte della stagione invernale 2021-2022 si ripeteranno ogni anno, possiamo attenderci più frequenti periodi di stress di mercato e una maggiore volatilità dei prezzi dell’energia, dovuti alla necessaria e inevitabile transizione verso fonti energetiche più pulite e alla progressiva penetrazione delle energie rinnovabili, rileva lo studio. (Rin)