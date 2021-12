Governo: Bonetti, no zone arancioni per Natale, Cdm dopo cabina di regia di giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Dopo la cabina di regia di giovedì immagino che ci sarà un consiglio dei ministri. Faremo un'analisi della situazione rispetto all'impatto della variante Omicron. Io ritengo importante e fondamentale insistere sulle terze dosi e sulla campagna di vaccinazione". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". Alla domanda se per Natale ci saranno strette, come zone arancioni, la ministra ha risposto: "No, a me non risulta e non mi risulta che ci siano evidenze in questa direzione". (Rin)