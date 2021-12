Lombardia: Fontana, ripartenza economica, attenzionefamiglie e fragili e Olimpiadi i temi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrasto alla pandemia, ripartenza dell'economia, grande attenzione ai fragili e alle famiglie, una nuova legge per i giovani, l'appuntamento con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono questi i temi toccati dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'incontro con la stampa in occasione del tradizionale scambio degli auguri natalizi avvenuto questa mattina a Palazzo Lombardia. "Abbiamo contrastato la pandemia - ha sottolineato il presidente - con una grande campagna vaccinale, prima Regione a presentarla al Governo con l'innovativo schema di collaborazione tra sistema sanitario e protezione civile poi ripreso anche a livello nazionale con Figliuolo". Fontana ha poi evidenziato l'impegno di Regione a sostegno dei giovani: "Tra poco approveremo in Giunta la proposta di legge 'Per e con i giovani', finanziata con 3 milioni di euro". Un capitolo a parte è stato quello delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 riguardo alle quali Fontana ha spiegato che "l'obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Lombardia e Veneto". "Se con Zaia non avessimo garantito coperture - ha evidenziato - non avremmo ottenuto il risultato. Quindi capite cosa si può fare con l'autonomia". In merito allo sviluppo infrastrutturale, Fontana ha posto l'accento sul potenziamento delle reti viarie con l'introduzione di nuovi treni e autobus, grazie ai quali si è contribuito anche al miglioramento della qualità dell'aria. Di rilievo anche i risultati ottenuti con la legge sulla rigenerazione urbana che permetterà di recuperare spazi vitali evitando il consumo di nuovo suolo. (Rem)