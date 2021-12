Ecuador: dal 1 gennaio 2022 entra in vigore aumento 25 dollari del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 gennaio 2022 il salario minimo di base in Ecuador verrà fissato in 425 dollari con un aumento di 25 dollari. Il Consiglio nazionale del lavoro e dei salari dell'Ecuador ha infatti ratificato la proposta presentata la settimana scorsa dal presidente, Guillermo Lasso, dando al ministro del Lavoro, Patricio Donoso, il compito di attuare l'accordo. Il via libera arriva però senza l'auspicato accordo tra le parti, sottolineano i media locali. Il rappresentante degli imprenditori, Rodrigo Gomez De la Torre, aveva messo sul tavolo la proposta di un aumento di 2,66 dollari, "in linea con una valutazioni macroeconomiche". La decisione di Lasso risponde a motivi "politici e non tecnici", denuncia De la Torre secondo cui iil presidente non ha dato alle parti il tempo utile per discutere nel merito. (segue) (Brb)