Ecuador: dal 1 gennaio 2022 entra in vigore aumento 25 dollari del salario minimo (2)

- Lasso, in carica dalla primavera, aveva promesso che nei suoi quattro anni di mandato avrebbe portato il salario minimo unificato da 400 a 500 dollari statunitensi, la divisa di corso legale in Ecuador. "Si compie così una tappa delle promesse", aveva spiegato il presidente in un messaggio alla nazione, parlando di un intervento a beneficio del 97 per cento della popolazione. "La creazione di opportunità deve arrivare per tutti, dando sempre la priorità alle famiglie con più necessità, dal basso verso l'alto". Lasso interpreta un’agenda neoliberista, promette di alleggerire la presenza dello stato, attirare capitale straniero e scommettere sull’incremento della produzione petrolifera e mineraria. Considerato vicino all’Opus Dei, si è distinto per una ferma battaglia contro la legalizzazione dell’aborto e, pur difendendo la sua intesa con il mondo finanziario, rivendica le origini umili e il profilo di grande lavoratore per annacquare la cattiva immagine di cui godono in generale i banchieri nel paese. (Brb)