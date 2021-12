Calcio: scontri ultras-polizia prima di Napoli-Lazio, emessi 7 daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore di Napoli ha adottato 7 daspo, per periodi da tre a otto anni, nei confronti di altrettanti soggetti considerati vicini a gruppi ultras napoletani che, prima della partita di calcio Napoli-Lazio dello scorso 28 novembre, hanno attaccato con bastoni chiodati e volti coperti, le forze dell'ordine poste a protezione di alcuni bus di tifosi laziali. Altri 3 daspo, della durata di un anno, sono stati adottati nei confronti di 3 persone che hanno provato a scavalcare dal settore inferiore a quello superiore della curva B. Ulteriori 3 daspo, di 2 anni, sono stati emessi nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio o per porto di oggetti atti ad offendere. Infine, in occasione degli incontri di calcio Napoli-Atalanta, Napoli-Leicester e Napoli-Empoli, sono state sanzionate 13 persone per detenzione di sostanze stupefacente per uso personale, 2 per essersi trovate in un settore diverso rispetto al titolo posseduto e una per aver usato un fischietto durante la partita. (ren)